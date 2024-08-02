К началу такого уголовного расследования, глава "Укрэнерго" заявил, что относится, как к "к попытке создать информационный повод и вброс".

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о том, что начало уголовное производство в отношении главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого на основании постановления Высшего антикоррупционного суда, передает Коммерсант украинский.

"На основании определения следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 17.07.2024 детективы Национального бюро внесли сведения в Единый государственный реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 209 УК Украины (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, - ред.) в сроки, предусмотренные действующим законодательством", - сообщили в НАБУ в ответ на запрос издания Коммерсант украинский

Видео дня

В Бюро уточнили, что заявление о вероятном совершении уголовного правонарушения Кудрицким, НАБУ зарегистрировало "после его поступления".

Решение ВАКС

ВАКС обязал НАБУ открыть уголовное производство против главы "Укрэнерго" Кудрицкого по коррупционным статьям.

В тексте Постановления ВАКС от 17 июля, указано, что обжаловалась бездеятельность уполномоченных лиц НАБУ по "невнесению в ЕРДР сведений о возможном совершении председателем правления НЭК "Укрэнерго" ЛИЦО_8 (Кудрицкий, - ред.) уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 209, ст. 364, ст. 368 УК Украины, что, в соответствии с положениями ст. 33-1 УПК Украины, с учетом положений п. 2 ч. 5 ст. 216 УПК Украины, относятся к подсудности Высшего антикоррупционного суда".

О чем криминал

В СМИ есть информация о нескольких различных обстоятельствах, которые в отношении деятельности главы "Укрэнерго" Кудрицкого расследует НАБУ: формирование безнадежной задолженности для НЭК "Укрэнерго" из-за бесплатной поставки электроэнергии компании "Юнайтед Энерджи", закупка нескольких сотен бронежилетов по завышенной стоимости.

Позиция Кудрицкого

По словам самого Кудрицкого дело, которое открыть НАБУ обязал ВАКС именно 17 июля, касается закупки госкомпанией бронежилетов.

К началу такого уголовного расследования, глава "Укрэнерго" заявил, что относится, как к "к попытке создать информационный повод и вброс".

Вас также могут заинтересовать новости: