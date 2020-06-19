Вакарчук вышел из собственной фракции "Голос"

18 июня Верховная Рада не поддержала досрочное прекращение депутатских полномочий Вакарчука.

Народный депутат Святослав Вакарчук вышел из состава фракции "Голос".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в сессионном зале объявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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Внефракционный народный депутат Антон Поляков написал в своем Telegram-канале, что Вакарчук "таки нашел способ обойти голосование по его уходу". "Святослав просто написал заявление о выходе из фракции "Голос", которое только что Разумков огласил на заседании парламента. Так как Вакарчук избрался не по мажоритарке, а по списку, за этим последует лишение его депутатского мандата", - отметил Поляков.

Как сообщал УНИАН, Вакарчук избирался в парламент по общегосударственному многомандатному округу от партии "Голос", № 1 в списке.

11 июня Вакарчук заявил, что зарегистрировал заявление о сложении полномочий народного депутата.

Вместе с тем он подчеркнул, что это решение никоим образом не означает, что он прекращает политическую деятельность или деятельность в партии "Голос".

18 июня Верховная Рада не смогла досрочно прекратить депутатские полномочия Вакарчука.

Вакарчук слагает мандат уже второй раз - он был избран в Верховную Раду в 2007 году от блока "Наша Украина - Народная самооборона", однако в 2008 году добровольно сложил депутатские полномочия.

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