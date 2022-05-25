По данным следствия, 122 га земли стоимостью 26,9 млн грн незаконно передали в аренду субъектам хозяйствования, конечным бенефициаром которых является жена нардепа.

На Закарпатье экс-главе Воловецкой райгосадминистрации сообщено о подозрении в незаконном выделении земель семье народного депутата Виктора Медведчука, подозреваемого в госизмене.

Как сообщает Офис генерального прокурора, по данным следствия, подозреваемый по предварительному сговору группой лиц в 2003 году безосновательно своими распоряжениями исключил из земель государственного лесного фонда 122 га.

"Эти земли стоимостью 26,9 млн грн были переданы в аренду субъектам хозяйствования, конечным бенефициаром которых является жена народного депутата Украины, который сейчас подозревается в госизмене. Они использовались под размещение оздоровительного комплекса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обысков в этих помещениях обнаружены произведения искусства – более 300 картин известных художников, элитные транспортные средства – Bentley, Maybach. На изъятое имущество и земельные участки наложен арест. Сейчас идет процедура передачи их в АРМА.

Бывшему главе Воловецкой райгосадминистрации Закарпатской области сообщено о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Как уточнили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции, речь идет о незаконной передаче земли под размещение комплекса "Медвежья дубрава".

По информации полиции, конечными бенефициарами обществ, которым были незаконно переданы указанные земли, является жена народного депутата Виктора Медведчука Оксана Марченко.

Дело против Медведчука

Медведчук подозревается в госизмене и содействии терроризму (ст. 111 и ч. 1 ст. 258-3 УК).

Он находился под домашним арестом, однако 27 февраля стало известно о его побеге.

12 апреля Медведчука задержали. Сейчас он находится под стражей.

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