Накануне Шуфрич оскандалился выступлением в эфире российского пропагандистского телеканала.

На скандального нардепа от ОПЗЖ Нестора Шуфрича, который на днях в эфире российского телевидения обвинил предков крымских татар в убийствах и изнасилованиях, написали заявление в правоохранительные органы.

Об этом сообщил в Facebook нардеп от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

Заявление о совершении Шуфричем уголовного правонарушения Юрчишин подал в Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследований.

"Господин Нестор, который смеет себя называть народным депутатом Украины, регулярно выступает с пророссийскими нарративами и пытается затянуть Украину обратно в рускомирский ад. Однако на этой неделе он перешел от таляпания языком к действиям за которые нужно привлекать к уголовной ответственности. В эфире телеканала государства-агрессора "Россия 1" он начал активно заниматься разжиганием национальной розни, рассказывая, что ранее крымские татары похищали наших женщин, а теперь признаются коренным народом Украины", - пишет нардеп.

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Он напомнил о равенстве граждан Украины, которое гарантирует им Конституция, и выразил надежду на реакцию со стороны правоохранителей.

"По моему мнению, и я ожидаю ответной реакции правоохранительных органов, господин Шуфрич наговорил на публичные призывы, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства коренного народа Украины крымских татар, что согласно статье 161 Уголовного кодекса Украины является уголовно наказуемым деянием. С лишением свободы на срок до 3 лет уголовно наказуемым деянием", - сообщил Юрчишин.

Ранее одиозный нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич оскандалился заявлением относительно украинского закона о коренных народах. Оно прозвучало в эфире у известных российских пропагандистов Ольги Скабеевой и Евгения Попова.

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Автор: Иван Бойко