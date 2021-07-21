Украинский нардеп пообщался с российскими пропагандистами.

Одиозный нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич оскандалился заявлением относительно украинского закона о коренных народах. Оно прозвучало в эфире у известных российских пропагандистов Ольги Скабеевой и Евгения Попова.

На выступление Шуфрича обратил внимание журналист Денис Казанский, опубликовав в своем Телеграм-канале его фрагмент.

"Народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич в эфире российского телеканала раскритиковал украинский закон о коренных народах и заявил, что предки крымских татар убивали и насиловали славян", - пишет Казанский.

Сам Шуфрич, общаясь с пропагандистами, заявил им следующее:

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"Я выступал с трибуны Верховной Рады и говорил: Смотрите, мы признаем коренным народом последователей и фактически наследников чингизидов. Ведь что такое Крымскотатарское ханство? - В 1441 году оно вышло из Крымского улуса, а Крымский улус был составляющей Золотой Орды. Что такое Золотая Орда? - Это Батухан, который сжег Киев, это тысячи наших женщин, которые были уведены в рабство с понятными целями".

По словам Казанского, команда Медведчука, несмотря на свои заявления об "украинском фашизме", сама использует ультраправую риторику и сеет в обществе раскол, ненависть и рознь.

"До Шуфрича подобные враждебные высказывания в адрес крымских татар допускал Илья Кива. И самое печальное, что этим уродцам все продолжает сходить с рук", - пишет журналист.

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Автор: Иван Бойко