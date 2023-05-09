Беларуские пограничники ранее неоднократно жаловались на украинских коллег.

На украинско-беларуской границе сегодня появились билборды, а в некоторых пунктах пропуска украинские пограничники включили государственный гимн, сообщает телеканал "Белсат".

На билбордах, направленных в сторону беларуских пограничников, изображены украинец и белорус с кувалдами в руках под желто-голубым и бело-красно-белым флагами и надпись: "Разом перемогли фашизм, разом переможемо рашизм".

Также сегодня утром в пунктах пропуска "Прикладники", "Вычивка", "Городище", "Копище", "Выступовичи", "Переброды" украинские пограничники включали гимн Украины.

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Как сообщили "Белсату" организаторы, акция проводится с целью напомнить белорусам о совместной борьбе во время Второй мировой войны.

Троллинг украинскими пограничниками белорусских коллег - что известно

Беларуские пограничники неоднократно жаловались на украинских коллег, которые вывешивали беларуский бело-красно-белый флаг и включали гимн Украины. Кроме того, сотрудники ГПСУ показывали беларусам угрожающие и неприличны жесты, а также якобы украли один из знаков.

В свою очередь гостелеканал Беларуси даже снял сюжет о работе впечатлительных пограничников на границе с Житомирской областью, которые пожаловались, что украинские коллеги повесили в лесу манекен в форме солдата РФ и назвали его Валера.

В конце апреля сотрудники Госпогранслужбы Украины потролили беларуских коллег сигналом воздушной тревоги.

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