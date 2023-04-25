На запугивание пожаловались беларусские пограничники, работающие на границе с Житомирской и Ривненской областями.

Пограничники Беларуси снова пожаловались на украинских коллег. Представители Государственной пограничной службы Украины кошмарят впечатлительных беларусских стражей границы сигналом воздушной тревоги.

"Такие меры направлены на то, чтобы еще не определившиеся соседи, на чьем они боке, все же поняли, что, если сигнал тревоги раздается несколько раз днем и ночью, то это страшно", - говорится в комментарии к обнародованному видео.

Отмечается, что сигнал воздушной тревоги теперь включают на участках границы с Беларусью в Житомирской и Ривненской областях.

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Жалобы пограничников Беларуси на украинских коллег - что известно

Пограничники Беларуси уже неоднократно жаловались на украинских стражей границы, которые вывешивали беларусский бело-красно-белый флаг и включали гимн Украины. Кроме того, представители ГПСУ показывали беларусам угрожающие и неприличны жесты, а также якобы украли один из знаков.

В свою очередь гостелеканал Беларуси даже снял сюжет о работе впечатлительных пограничников на границе с Житомирской областью, которые пожаловались, что украинские коллеги повесили в лесу манекен в форме солдата РФ и назвали его Валера.

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