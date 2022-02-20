На части Донбасса зафиксировали размещение более 130 единиц военной техники противника, которая запрещена мирными договоренностями.

За прошедшие сутки выявлено и зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 134 единицы военной техники вооруженных формирований РФ, запрещенной Минскими договоренностями.

Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон в Facebook.

В частности, зафиксированы самоходные и буксируемые гаубицы, реактивные системы залпового огня, противотанковые пушки и зенитно-ракетные комплексы.

"Зафиксированы нарушения со стороны ВС РФ свидетельствуют о ведении ими активных мероприятий боевой подготовки для создания условий дальнейшей эскалации напряжения на линии соприкосновения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил держат ситуацию под контролем и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

"Вооруженные силы Украины придерживаются Минских договоренностей и открывают огонь исключительно в тех случаях, когда действия российских оккупационных войск создают угрозу для жизни и здоровья украинских воинов и мирных граждан", – добавила украинская сторона СЦКК.

Обострение ситуации на Донбассе – что надо знать

На части Луганской области 17 февраля подконтрольные России боевики совершили ряд обстрелов из запрещенного Минскими договоренностями тяжелого вооружения, в частности, было повреждено здание детского сада, пострадали гражданские.

В свою очередь, враг утверждал, что это украинская сторона осуществила вооруженные провокации.

18 февраля в центре Донецка произошел взрыв. Впоследствии появилась информация, что взорвалась машина УАЗ так называемого начальника "Народной милиции ДНР" Дениса Синенкова.

Главарь боевиков"ДНР" Денис Пушилин заявил, что взрыв в Донецке – "диверсия" и "подготовка к наступлению Киева". После взрыва в Донецке задержали якобы "украинского спецагента".

Также 18 февраля стало известно, что Пушилин заявил о массовой эвакуации жителей оккупированной части Донбасса в Россию. Потом журналисты узнали, что обращение лидера боевиков об эвакуации записали еще до обострения ситуации – 16 февраля.

Украинская сторона не раз утверждала, что единственный путь к завершению конфликта на Донбассе – дипломатический.

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