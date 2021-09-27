На празднование 30-летия независимости Украину посетило несколько сотен иностранных гостей, главы государств и правительств, министры и дипломаты, военное руководство стран-партнеров. Такого количества иностранных гостей одновременно Украина ранее еще не принимала. Об этом в фильме "30 лет независимости. За кулисами", размещенном на официальной странице Офиса Президента в Facebook, сказал глава ОП Андрей Ермак.

"Беспрецедентное количество, - рассказал глава ОП. - Никогда еще в Украине, никогда в Киеве за такой короткий промежуток времени не было столько мировых лидеров - президентов, премьеров, спикеров, министров иностранных дел. Это очень важно. И каждый раз, когда эти люди приезжают к нам, они видят изменения".

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, празднование 30-й годовщины независимости имело для Украины особенное значение, поскольку впервые со времен Киевской Руси Украина так долго является независимым государством. Этим, в том числе, было обусловлено и столь большое внимание со стороны зарубежных партнеров.

"Все эти визиты, накануне Дня независимости, в День независимости, это все было об одном - об авторитете Украины на международной арене", - сказал министр.

Массовые мероприятия с участием иностранных делегаций на День независимости, о которых рассказывается в фильме "30 лет независимости. За кулисами", были многочисленными и нередко уникальными. В частности, впервые были проведены "Крымская платформа" и Саммит Первых леди и джентльменов.

"Когда я оглядываюсь на этот путь и помню первые реакции партнеров, затем, как эта реакция менялась - начинали со скептицизма, а завершили полной поддержкой, - то, безусловно, я горжусь Украиной", - поделился Кулеба впечатлениями о "Крымской платформе".

Первая леди Украины Елена Зеленская, в свою очередь, говоря о Саммите первых леди и джентльменов, отметила большое внимание иностранных коллег и к этому уникальному мероприятию.

"Когда я только начинала эти разговоры со своими колежанками и коллегами из-за рубежа, когда я делилась этой идеей, было две основные яркие реакции. Первая реакция была - почему нам эта идея не пришла первым. И вторая реакция - у них не получится".

"Мне особенно приятно, что люди, которые приехали на Саммит Первых леди, затем делились своими впечатлениями, что они в принципе не ожидали, что Украина может провести такое крутое мероприятие с нуля", - добавил Дмитрий Кулеба.

Как рассказал в фильме заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко, задачу подготовить особую программу праздничных мероприятий президент Владимир Зеленский поставил еще за год до 30-летия Независимости.

Автор: Григорий Бондарь