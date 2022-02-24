Цель РФ - устранить высшее руководство Украины.

В Офисе президента заявляют, что войска Российской Федерации могут попытаться осуществить высадку десанта в правительственном квартале в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил на брифинге.

В частности, он посоветовал всем журналистам, находящимся в ОП, вернуться работать в редакционных офисах.

"Потому что, возможно, еще раз подчеркиваю, точечное десантирование. Сейчас идут мощные бои в Гостомеле. И возможна попытка проникнуть в правительственный квартал. Я же сказал, одна из целей - это устранить высшее руководство страны", - подчеркнул Подоляк.

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