По словам Подоляка, вопросы, которые могут вынести на референдум, не будут нарушать Конституцию.

Референдум по Донбассу в Украине проведут в том случае, если этого будет требовать переговорный процесс.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет "РБК-Украина".

Ранее проведение референдума по Донбассу допустил президент Владимир Зеленский. На пресс-конференции 20 мая Зеленский отметил, что формат референдума может быть инициирован народом Украины.

По словам Подоляка, это не значит, что тема Донбасса станет одной из первых, которую вынесут на референдум.

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"Украина делает все возможное для того, чтобы найти такой дипломатический путь, который обеспечит настоящий длительный мир. Если одним из этапов на этом пути может стать всеукраинский референдум, то нужно учитывать те предохранители, которые уже зафиксированы в принятом законе", - отметил Подоляк.

Советник главы ОП добавил, что вопросов или решений, которые будут нарушать Конституцию, на референдум выносить не будут.

Как сообщал УНИАН, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов дал совет президенту РФ Владимиру Путину, как прекратить развязанную Россией войну на Донбассе.

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Автор: Юрий Годован