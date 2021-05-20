Зеленский заявил, что вопрос ситуации на Донбассе может быть вынесен на референдум \ фото REUTERS

Президент Владимир Зеленский заявляет, что вопрос ситуации на Донбассе может быть вынесен на общегосударственный референдум.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на итоговой пресс-конференции по результатам двух лет своей работы в должности.

Зеленский отметил, что формат референдума может быть инициирован народом Украины.

Читайте такжеОфис президента об организации встречи Зеленского и Путина: работа продолжается"Я буду там технически просто делать свою работу. Относительно изменений в Конституцию, например, это уже инициатива президента Украины может быть. И такие вопросы есть", - сказал он.

Однако, по словам президента, к референдумам он бы относился "очень осторожно".

"Относительно государственного референдума, я считаю, что это должен быть главный вопрос, который у нас на сегодняшний день есть. Я считаю, что это ситуация на Донбассе. И я уверен, что через некоторое время ... мы представим на суд общества именно референдум с такой тематикой. Это один может быть из планов", - добавил Зеленский.

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Автор: Леся Лещенко