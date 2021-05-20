По словам президента, на референдум нужно выносить главный вопрос, который у нас на сегодняшний день есть.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что вопрос ситуации на Донбассе может быть вынесен на общегосударственный референдум.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на итоговой пресс-конференции по результатам двух лет своей работы в должности.

Зеленский отметил, что формат референдума может быть инициирован народом Украины.

Читайте такжеОфис президента об организации встречи Зеленского и Путина: работа продолжается"Я буду там технически просто делать свою работу. Относительно изменений в Конституцию, например, это уже инициатива президента Украины может быть. И такие вопросы есть", - сказал он.

Однако, по словам президента, к референдумам он бы относился "очень осторожно".

"Относительно государственного референдума, я считаю, что это должен быть главный вопрос, который у нас на сегодняшний день есть. Я считаю, что это ситуация на Донбассе. И я уверен, что через некоторое время ... мы представим на суд общества именно референдум с такой тематикой. Это один может быть из планов", - добавил Зеленский.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко