Президент Владимир Зеленский заявляет, что вопрос ситуации на Донбассе может быть вынесен на общегосударственный референдум.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на итоговой пресс-конференции по результатам двух лет своей работы в должности.
Зеленский отметил, что формат референдума может быть инициирован народом Украины.
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Однако, по словам президента, к референдумам он бы относился "очень осторожно".
"Относительно государственного референдума, я считаю, что это должен быть главный вопрос, который у нас на сегодняшний день есть. Я считаю, что это ситуация на Донбассе. И я уверен, что через некоторое время ... мы представим на суд общества именно референдум с такой тематикой. Это один может быть из планов", - добавил Зеленский.
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