Устав ООН не содержит никаких положений об устранении постоянного члена Совбеза, однако это возможно, если оспорить статус РФ, как наследницы места Советского Союза.

В США двое законодателей, возглавляющих независимую правительственную организацию по правам человека, внесли в Конгресс резолюцию с призывом к президенту Джо Байдену вывести Россию из Совбеза ООН.

Двухпартийная Хельсинская комиссия предлагает признать, что агрессивная война РФ против Украины нарушает цели и принципы ООН. Об этом сообщает издание Foreign Policy, которое имеет текст резолюции.

Как известно, Хельсинская комиссия еще в октябре обращалась к госсекретарю США Энтони Блинкену с просьбой выразить протест против статуса России как постоянного члена Совета Безопасности. Теперь же демократ Стив Коэн и республиканец Джо Уилсон отмечают, что Россия допустила грубые нарушения Устава ООН, которые ставят под сомнение ее право занимать место в Совбезе. Речь идет о незаконном голосовании по аннексии четырех украинских областей, совершении зверств в украинских городах, угрозах ядерным оружием и создании рисков для мировых поставок продовольствия.

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Эксперты скептически оценивают реальные возможности исключения РФ из Совбеза, поскольку устав ООН не содержит никаких положений, которые бы позволили устранить постоянного члена. Для ее устранения понадобится поправка в Устав, но для этого требуется согласие всех постоянных членов Совбеза. Таким образом Россия может наложить вето на это предложение. Однако в случае РФ есть еще один вариант - можно оспорить статус России, как наследницы места Советского Союза в Совете Безопасности.

Россия в ООН

Ранее Владимир Зеленский заявил, что одно кресло в Совете Безопасности ООН "до сих пор оккупировано". Как отметил президент, он уверен, что российскую ложь никто в мире уже не хочет слышать.

Россия регулярно злоупотребляет своим членством в ООН, собирая заседания для очень странных заявлений. Так, в октябре постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что на территории Украины нашли дроны, которые должны были переносить зараженных инфекциями комаров.

В ООН уже возмутились, что Россия загружает Совет Безопасности своими пропагандистскими заявлениями, ни одна из которых не оказывается правдивой.

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