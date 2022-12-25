Вопрос о будущем России после ее поражения в Украине перестает быть запрещенным для обсуждения в мировой дипломатии.

Украина в понедельник, 26 декабря, планирует поднять вопрос о дальнейшем пребывании России в Совете безопасности ООН.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулебы в эфире телемарафона. По его словам, Россия не имеет права находиться в этой организации.

"Завтра мы официально выступим с такой позицией. У нас вопрос очень простой: а имеет ли право Россия оставаться постоянным членом Совета Безопасности ООН и быть в Организации Объединенных Наций вообще? У нас есть убедительный и аргументированный ответ - нет, не имеет", - сказал Кулеба.

Видео дня

Министр добавил, что вопрос о будущем России после ее поражения в Украине перестает быть запрещенным для обсуждения в мировой дипломатии.

"Эти вопросы пока не обсуждают на пресс-конференциях и в публичных заявлениях лидеров государств и правительств, но уровнем ниже люди уже задают вопрос - какой должна стать Россия, чтобы она не представляла угрозы миру и безопасности", - сказал Кулеба.

Россия в Совете Безопасности ООН

Россия является одним из постоянных членов Совета Безопасности ООН. Это дает ей возможность блокировать принятие любых решений в этой структуре. А кроме этого, российские так называемые дипломаты используют эту площадку для продвижения своей пропаганды. Иногда такой нелепой, что даже у дипломатов других государств не хватает сил слушать этот российский бред.

Учитывая развязанную Россией жестокую войну против Украины, в сентябре президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество лишить Россию постоянного членства в Совете безопасности ООН и исключить из всех международных организаций. По его словам, не может оставаться постоянным членом Совета безопасности ООН с правом вето государство, которое прямо сейчас реализует геноцидную политику, удерживает мир в шаге от радиационной катастрофы и еще при этом угрожает ядерными ударами.

А вот в США двое законодателей, возглавляющих независимую правительственную организацию по правам человека, внесли в Конгресс резолюцию с призывом к президенту Джо Байдену вывести Россию из Совбеза ООН. И хотя Устав ООН не содержит никаких положений об устранении постоянного члена Совбеза, однако это возможно, если оспорить статус РФ, как наследницы места Советского Союза.

Между тем, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина готовится доказать незаконность пребывания России в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. "Россия занимает место постоянного члена Совбеза ООН без должных юридических оснований вследствие откровенно мошеннической схемы, которая произошла 31 год назад", - сказал Кулеба.

Вас также могут заинтересовать новости: