Глава МИД добавил, что Украина будет настаивать на соблюдении международного права, а не сохранении "интриг и махинаций в угоду России".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина готовится доказать незаконность пребывания России в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций.

"Россия много лет отравляет ООН, это ни для кого не секрет. Так же, как она отравляет все международные организации, в которых состоит. Россия занимает место постоянного члена Совбеза ООН без должных юридических оснований вследствие откровенно мошеннической схемы, которая имела место 31 год назад. Украина сейчас готовится к официальным шагам, которые докажут незаконное пребывание России в Совбезе ООН и запустят политический процесс, который должен привести к лишению ее этого места. Это не будет просто. Это будет крайне непросто, но настало время откровенного аргументированного разговора об узурпации Россией места в Совбезе ООН и в целом в ООН", - сказал Кулеба во время онлайн-брифинга.

Глава МИД добавил, что Украина будет настаивать на соблюдении международного права, а не сохранении "интриг и махинаций в угоду России".

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Членство России в Совбезе ООН

27 сентября президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество лишить Россию постоянного членства в Совете безопасности ООН и исключить из всех международных организаций. По словам Зеленского, не может оставаться постоянным членом Совета безопасности ООН с правом вето государство, которое прямо сейчас реализует геноцидную политику, держит мир в шаге от радиационной катастрофы и еще при этом угрожает ядерными ударами.

В США двое законодателей, возглавляющих независимую правительственную организацию по правам человека, внесли в Конгресс резолюцию с призывом к президенту Джо Байдену вывести Россию из Совбеза ООН.