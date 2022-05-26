Зеленский раньше уже заявлял, что Украина не согласна уступать России свою территорию.

Кремль желает, чтобы Украина отдала России захваченные ее войсками территории.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Москва ждет от Киева принятия требований Москвы и осознания ситуации де-факто – реальной ситуации, которая существует", - рассказал Песков.

При этом на вопрос, касается ли это территориальных уступок, Песков ответил: "Это не территориальные уступки, Киеву нужно признать ситуацию де-факто и просто трезво оценить".

Что предшествовало

Накануне президент Владимир Зеленский раскритиковал предложения некоторых западных политиков о том, что Украине следует пойти на уступки России, в том числе путем отказа от части своей территории.

Тем не менее Италия и Венгрия призвали ЕС четко выступить за прекращение огня в Украине и мирные переговоры со страной-агрессором, противореча другим государствам-членам, настроенным занять жесткую позицию в отношении Москвы перед следующим саммитом.

Война в Украине: обновленные данные

Враг продолжает наступать на востоке. В настоящее время российские оккупанты сосредоточили усилия на захвате Донецкой и Луганской областей. С этой целью противник стянул дополнительные силы к районам вблизи Северодонецка и Лисичанска, также ВС РФ пытается взять под полный контроль Лиман.

По мнению экспертов американского Института изучения войны, в ближайшие дни оккупанты ускорят битву за Северодонецк. Противник определил приоритетное продвижение на восток и запад от Попасной, чтобы перерезать украинские наземные линии коммуникации к северо-западу от Северодонецка и завершить окружение Луганской области.

Кроме того, российские войска делают попытки возобновить наступление на Славянск, улучшая тактическое положение в районе Изюма Харьковской области.

К острову Змеиный в Черном море ВС России пригнали захваченный катер ВМС Украины. По данным военных, рашисты планируют провокации.

Россия продолжает блокировать морские порты и вывозит украденное украинское зерно. Кремль угрожает Западу продовольственным кризисом в обмен на снятие санкций.

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