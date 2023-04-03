Повестки онлайн с помощью номеров телефонов невозможно рассылать, пока нет качественного реестра военнообязанных, а к идентификатору реестра не привязан верифицированный номер телефона, отметил член Кабмина.

В Украине в ближайшее время мужчины не будут получать повестки в мессенджерах.

Такие нововведения технически невозможны условно в течение этого года, рассказал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью Liga.net, комментируя заявление насчет повесток, которое сделал член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Украины Федор Вениславский.

"Я думаю, либо он некорректно выразился, либо просто это вырвано из контекста. Не думаю, что это серьезное политическое видение. Это невозможно сделать, пока нет качественного реестра военнообязанных, а к идентификатору реестра не привязан верифицированный номер телефона", - отметил чиновник.

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Министр подчеркнул, что в украинском государстве нет верификации номера телефона и личности. "Я даже не говорю сейчас о Конституции и постановлениях. Чисто технически это невозможно сделать условно в этом году", - сказал Федоров.

Мобилизация 2023 - что сегодня стоит знать

В конце марта Федор Вениславский сообщил, что в Украине есть определенные проблемы с мобилизацией, поскольку много внутренне перемещенных лиц-мужчин, которые подлежат мобилизации, не стали на воинский учет по месту фактического проживания.

Нардеп добавил, что на уровне парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассматривается вопрос усовершенствования законодательных оснований для вручения повесток, в том числе возможность отправлять мужчинам повестки онлайн с помощью мессенджеров. Вениславский подчеркивал, что рассматривается возможность устранения бюрократических проблем, связанных с этим вопросом.

Адвокат Дмитрий Бузанов считает, что, если повестки будут отправлять через мессенджеры, то какая-то часть украинцев в любом случае окажется в зоне недосягаемости - выключат все приложения или же перейдут на кнопочные телефоны.

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