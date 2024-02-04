Альтернативный проект закона призван защитить права граждан, подчеркнул нардеп.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу сообщил, что подал в Верховную Раду альтернативный законопроект о мобилизации.

Как он написал на своей странице в Facebook, этот документ призван защитить права граждан и "прекратить охоту на людей". "Если мы реально хотим решить вопрос укрепления обороноспособности, обеспечения армии, улучшения ситуации с ротацией и пополнением ВСУ, категорически нельзя демонстрировать отношение к гражданам, "как к рабам"! Наоборот - надо в самой армии категорически изменить отношение к воинам на достойное, а в тылу прекратить охоту на людей - зафиксировать, что призывают только реально готовых физически и морально (при письменном согласии)", - отметил депутат.

А остальные, как он добавил, пусть работают на экономику - в тылу, или даже за границей, если здесь нет работы с оплатой, которая позволяет минимум обеспечивать себя и семью, а вообще оптимально чтобы хватало и на волонтерство, поддержку ВСУ.

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Важные новости Украины насчет мобилизации - что надо знать

В конце января Кабинет министров Украины одобрил и передал в Верховную Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации.

Согласно документу, в частности, мобилизационный возраст снижается до 25 лет с 27, определяется четкий срок службы на период военного положения, предоставляется ежегодный основной отпуск сроком не менее 15 календарных дней, добровольцы имеют отсрочку на 2 месяца для решения личных вопросов и подготовку к мобилизации.

В то же время в законопроекте предусмотрено, что повестки будут приходить также в электронный кабинет призывника. Как сообщили в Министерстве обороны Украины, в случае принятия новой версии законопроекта о мобилизации, украинцы будут иметь 60 дней, чтобы внести свои данные в электронный кабинет.

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