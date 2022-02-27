Также речь идет о членах их семей.

Лидеры США, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и ЕС намерены создать группу по выявлению скрытых активов олигархов и элит, приближенных к власти Российской Федерации, которая приняла решение начать войну против Украины.

Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

"Мы настроены начать на этой неделе трансатлантическую целевую группу, которая обеспечит эффективное воплощение наших финансовых санкций путем определения и замораживания активов подсанкционных лиц и компаний, которые существуют в наших юрисдикциях", - отмечается в заявлении.

Также, в рамках части этих усилий, мировые лидеры "настроены применять санкции и другие финансовые и принудительные меры против дополнительных российских чиновников и элит, приближенных к российской власти, а также членов их семей, и их дополнительных сил, чтобы идентифицировать и заморозить активы, которые они держат в наших юрисдикциях".

"Мы также будем привлекать другие правительства и будем работать над выявлением и срывом перемещения доходов, полученных нечестным способом, чтобы лишить этих лиц возможности прятать их активы в юрисдикциях во всем мире", - отмечается в заявлении.

Отдельно сказано, что будет активизирована координация против дезинформации и других форм гибридных войн.

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