Лукашенко заявил, что готов принять российско-украинские переговоры о мире.

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с Александром Лукашенко. Стороны обсудили войну в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Отмечается, что Макрон заявил Лукашенко, что "братские отношения между белорусским и украинским народами должны побудить Беларусь отказаться быть вассалом и фактическим соучастником России в войне против Украины".

В свою очередь Telegram-канал Пул первого сообщил, что Лукашенко обсудил с Макроном будущее Европы, войну в Украине, белорусско-российские отношения и возможность размещения в Беларуси ядерного оружия.

"Значительная часть разговора была уделена обсуждению будущего Европы и места Беларуси в этом мироустройстве, говорили также и о взаимоотношениях Беларуси и России" – отмечается в сообщении.

При этом Лукашенко назвал фейком сообщения о размещении на территории Беларуси ядерного оружия. Кроме того, он заявил, что готов принять российско-украинские переговоры о мире.