На сайт его добавили из-за" вмешательства в дела суверенного государства Украина"," действия, направленные на поддержку сепаратизма на Закарпатье" и "участие в пропагандистских мероприятиях против Украины".

Сайт "Миротворец" внес еврокомиссара от Венгрии Оливера Варгеи в список "врагов Украины". Позже его страницу на сайте удалили.

Читайте такжеСкандальный нардеп Тищенко живет в роскошных апартаментах своего товарища - СМИ (фото)Об этом пишет "Европейская правда".

16 февраля о внесении Варгеи в список "Миротворца" сообщили венгерские СМИ.

Его профиль был доступен, но по состоянию на утро 18 февраля он удален.

На сайт его добавили из-за "вмешательства в дела суверенного государства Украина", "действия, направленные на поддержку сепаратизма на Закарпатье" и "участие в пропагандистских мероприятиях против Украины".

Что этому предшествовало

На заседании Совета ассоциации ЕС-Украина еврокомиссар от Венгрии Оливер Варгеи требовал внести в совместное заявление тезис о том, что в Украине притесняют национальные меньшинства, а также требовал от Киева прекратить работу сайта "Миротворец".

По данным журналистов, на двусторонних переговорах Варгеи вообще был очень агрессивным, но когда дошло до вопроса "Миротворца", некорректность зашла за грань.

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Автор: УНИАН