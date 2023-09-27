В частности, на должности заместителей назначен Юрий Джигир, Екатерина Черногоренко и Наталья Калмыкова.

Кабинет министров Украины назначил новых заместителей министра обороны.

О кадровых изменениях в оборонном ведомстве сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram. В частности, правительством на должность заместителей министра обороны назначены Джигир Юрий Анатольевич и Калмыкова Наталья Фернандовна.

Кроме того, на должность заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации назначена Черногоренко Екатерина Леонидовна.

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Юрий Джигир был заместителем министра финансов.

Наталья Калмыкова была исполнительным директором ветеранского фонда.

Екатерина Черногоренко работала проектным менеджером в Министерстве цифровой трансформации.

В то же время, министр обороны Рустем Умеров в соцсети сообщил, что перезагрузку оборонного ведомства и внедрение качественных изменений почувствуют прежде всего наши воины.

Как отметил Умеров, Юрий Джигир будет заместителем по вопросам финансов. Джигир последние три года консультирует Всемирный Банк по вопросам финансовых частей реформ, связанных со здравоохранением. В 2018-2020 годах Джигир работал заместителем министра финансов Украины. У него более 20 лет экономического опыта в поддержке реформ, социальной политике и фискальной децентрализации в Украине, восточных Балканах, Центральной Азии.

Кроме того, Наталья Калмыкова будет заместителем по вопросам социального развития. С февраля 2022 года она была исполнительным директором Украинского ветеранского фонда, до этого – советницей командующего Сухопутных войск ВСУ и заместителем директора в фонде "Вернись живым".

Также, Екатерина Черногоренко будет заместителем по вопросам цифрового развития. Она является руководительницей проекта "Армия дронов". С 2018 года является проектным координатором электронных услуг: е-малятко, электронный больничный и введение COVID-сертификатов в действии.

"Главный приоритет для новых членов команды-наши воины, их жизнь, здоровье и достоинство. Наша важнейшая задача - обеспечить уважение к достоинству воинов во всех взаимодействиях с государством", - подчеркнул Умеров.

Увольнения в Минобороны

18 сентября Кабмин уволил всех заместителей министра обороны кроме первого заместителя Александра Павлюка. В частности, с должностей заместителей министра обороны уволены: Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский, Анна Маляр, Денис Шарапов. Также с должности заместителя министра обороны по вопросам евроинтеграции уволен Андрей Шевченко, а с должности заместителя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виталий Дейнега. Также уволен и государственный секретарь министерства Константин Ващенко.

Увольнения объяснили необходимостью полного обновления руководства военного министерства.

5 сентября Верховная Рада отправила в отставку министра обороны Алексея Резникова. Перед этим СМИ писали, что к министру накопилось слишком много претензий на фоне череды коррупционных скандалов. Уже на следующий день Рада назначила Рустама Умерова новым министром обороны.

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