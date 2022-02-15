В четверг на повестке дня встречи с Резниковым будет находиться вопрос политической и практической поддержки Украины.

Министры обороны стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) проведут встречу с министром обороны Украины Алексеем Резниковым в Брюсселе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал на брифинге в Брюсселе накануне встречи министров обороны стран-членов Альянса.

"Я с большим нетерпением жду встречи с украинским министром обороны и также с министром обороны Грузии. Двое министров встретятся со всеми 30 министрами обороны стран-членов НАТО. Это произойдет в четверг. И это еще один знак очень тесного партнерства, которое высоко ценится, которое мы имеем с Украиной, и сильной поддержки, которую союзники оказывают Украине", - сказал Столтенбрг.

Как сказал генеральный секретарь Альянса, он ожидает, что на встрече министры обороны НАТО вновь выразят политическую поддержку Украине и ее территориальной целостности и суверенитету.

По его словам, Альянс оказывает Украине поддержку для укрепления потенциала, модернизации оборонных институтов и институтов безопасности. "Я ожидаю, что это будет рассматриваться во время встречи. И мы также помогаем в области кибербезопасности", - сказал Столтенберг.

Также он напомнил, что несколько стран-членов НАТО оказывают Украине поддержку на двусторонней основе.

В четверг на повестке дня встречи с Резниковым будет находиться вопрос политической и практической поддержки Украины.

"Я думаю, что еще у нас всех будет возможность подвести итоги, есть ли какие-либо признаки, что дела движутся в правильном направлении, или военное наращивание (России) в Украине и возле нее продолжается", - сказал Столтенберг.

Также он сказал, что пока рано говорить, какой будет результат встречи с Резниковым в штаб-квартире НАТО.

Как сообщал УНИАН, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские военные вернутся в пункты постоянной дислокации после окончания учений, а подразделения Южного военного округа и Западного военного округа уже начали погрузку на транспорт и отправятся во вторник, 15 февраля.

По его словам, военные атташе по вопросам обороны при посольствах иностранных государств в Белоруссии будут наблюдать за последним этапом российско-белорусских учений "Союзная решимость".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что больше будет верить увиденным фактам об отводе российских войск, а не заявлениям.