Гвардейцы будут выполнять задания совместно с подразделениями Государственной пограничной службы и Национальной полиции.

Дополнительные силы Нацгвардии будут привлечены для усиления охраны границы на направлениях потенциального движения незаконных мигрантов из Беларуси, сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

Как отметил командующий НГУ генерал-полковник Николай Балан, в настоящее время налажено четкое взаимодействие между всеми ведомствами и просчитаны вероятные направления, на которых должно быть усилено внимание.

Для мониторинга местности и обстановки подразделения Нацгвардии будут использовать БПЛА.

Также для быстрого перемещения личного состава, оперативного реагирования и наблюдения будет задействована собственная авиация.

Читайте такжеУкраина готовится к эскалации на границе с Беларусью - МонастырскийЧто предшествовало

Как сообщал ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастирский, для выполнения этих задач дополнительно будет привлечено около 8,5 тысяч военнослужащих НГУ, ГНСУ и полицейских.

Дополнительные силы МВД Украины будут задействованы на границе в соответствии с решением СНБО по усилению охраны границы на направлениях потенциального движения незаконных мигрантов из Беларуси. На участке украинско-белорусской границы проводится усиление, чтобы сдержать поток мигрантов в случае необходимости и предотвратить возможные провокации.

Миграционный кризис на границе ЕС

Беларусь спровоцировала миграционный кризис на границах с Литвой, Латвией и Польшей.

Мигранты из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает им попасть в страны Евросоюза.

Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

Автор: Лариса Бекета