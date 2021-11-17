Дополнительные силы Нацгвардии будут привлечены для усиления охраны границы на направлениях потенциального движения незаконных мигрантов из Беларуси, сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.
Как отметил командующий НГУ генерал-полковник Николай Балан, в настоящее время налажено четкое взаимодействие между всеми ведомствами и просчитаны вероятные направления, на которых должно быть усилено внимание.
Для мониторинга местности и обстановки подразделения Нацгвардии будут использовать БПЛА.
Также для быстрого перемещения личного состава, оперативного реагирования и наблюдения будет задействована собственная авиация.
Читайте такжеУкраина готовится к эскалации на границе с Беларусью - МонастырскийЧто предшествовало
Как сообщал ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастирский, для выполнения этих задач дополнительно будет привлечено около 8,5 тысяч военнослужащих НГУ, ГНСУ и полицейских.
Дополнительные силы МВД Украины будут задействованы на границе в соответствии с решением СНБО по усилению охраны границы на направлениях потенциального движения незаконных мигрантов из Беларуси. На участке украинско-белорусской границы проводится усиление, чтобы сдержать поток мигрантов в случае необходимости и предотвратить возможные провокации.
Миграционный кризис на границе ЕС
Беларусь спровоцировала миграционный кризис на границах с Литвой, Латвией и Польшей.
Мигранты из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает им попасть в страны Евросоюза.
Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.