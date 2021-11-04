В Украине рассматривают визит президента РФ на украинский полуостров как грубое нарушение суверенитета Украины.

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 4 ноября 2021 года президента Российской Федерации Владимира Путина на временно оккупированную территорию Украины: Автономную Республику Крым и город Севастополь.

Как говорится в заявлении МИД Украины, указанная поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям Украины.

"Рассматриваем этот визит, как и другие несогласованные с украинской стороной поездки российских чиновников на временно оккупированный Крымский полуостров, как грубое нарушение Россией суверенитета Украины, норм международного права, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, обязательств России по договорам, сторонами которых являются Украина и РФ", - отмечается в заявлении.

Украинские дипломаты отмечают, что российская сторона должна вернуться к выполнению своих международно-правовых обязательств.

Читайте такжеВерещук рассказала о планах относительно Донбасса"РФ как государство-оккупант имеет возможность продемонстрировать настоящую заботу о жителях временно оккупированного Крыма: прекратить беспрецедентные нарушения прав человека, в частности политические репрессии, похищения и убийства, освободить незаконно удерживаемых за решеткой украинцев и сосредоточить усилия на политико-дипломатическом решении российско-украинского вооруженного конфликта с целью восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - подытоживается в заявлении.

Как сообщает российское агентство ТАСС, Путин в четверг принимает участие в мероприятиях в оккупированном Севастополе по случаю российского праздника Дня народного единства. Сегодня Путин заявил, что оккупированный Крым и Севастополь "навсегда будут с Россией".

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

Автор: Виталий Саенко