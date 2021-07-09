В министерстве призывают власти Беларуси прекратить репрессии против граждан и освободить всех политзаключенных.

Министерство иностранных дел Украины осуждает пытки белорусскими карательными органами гражданина Украины Павла Рабешко во время его задержания 3 июля в Столине.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Он отметил, что украинские дипломаты были на постоянной связи с Рабешко после его освобождения, и посодействовали ему, чтобы он мог безопасно покинуть территорию Беларуси.

"Призываем власти в Беларуси прекратить репрессии против граждан, освободить всех политических заключенных и гарантировать безусловное соблюдение основополагающих прав человека", - отметили в МИД.

Читайте такжеКабмин предложил ввести санкции против ТОП-чиновников Беларусы и сына ЛукашенкоНиколенко подчеркнул, что украинцам рекомендуют взвешивать риски при планировании поездок в Беларусь.

Рабешко после освобождения заявил о пытках белорусскими силовиками.

По данным белорусского правозащитного центра "Вясна", 3 июля по месту жительства в Столине был задержан 24-летний гражданин Украины с видом на жительство в Беларуси Павел Рабешко.

"По месту жительства парня провели обыск, в котором, по информации, принимали участие пятеро сотрудников милиции. Был изъят телефон, а самого Павла задержали и увезли в неизвестном направлении. Что стало поводом для приезда сотрудников - пока неизвестно. По предварительной информации, его отвезли в Пинское КГБ", - сообщали правозащитники.

7 июля Николенко сообщил, что белорусские силовики отпустили Рабешко. "По информации Посольства Украины в Беларуси, украинский гражданин Павел Рабешко 3 июля был задержан белорусскими правоохранителями, на следующий день он был освобожден", - отметил Николенко.

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Автор: Татьяна Поляковская