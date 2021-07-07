Сейчас Павел Рабешко находится на связи с украинскими дипломатами.

Белорусские силовики отпустили задержанного несколько суток назад гражданина Украины Павла Рабешко.

Об этом в среду, 7 июля, в комментарии УНИАН сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"По информации Посольства Украины в Беларуси, украинский гражданин Павел Рабешко 3 июля был задержан белорусскими правоохранителями, на следующий день он был освобожден", - отметил Николенко.

По его словам, сейчас Рабешко находится на связи с украинскими дипломатами.

В Беларуси задержали украинца Рабешко: что известно

По данным белорусского правозащитного центра "Вясна", 3 июля по месту жительства в столице был задержан 24-летний гражданин Украины с видом на жительство в Беларуси Павел Рабешко.

"По месту жительства парня провели обыск, в котором, по информации, принимали участие пятеро сотрудников милиции. Был изъят телефон, а самого Павла задержали и увезли в неизвестном направлении. Что стало поводом для приезда сотрудников - пока неизвестно. По предварительной информации, его отвезли в Пинское КГБ", - сообщали правозащитники.

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Автор: Антонина Доломанжи