Украинца могли увезти в Пинское КГБ / фото ua.depositphotos.com
В Беларуси задержали гражданина Украины, который имеет вид на жительство в стране.
Об этом сообщается на сайте правозащитного центра "Весна".
Задержание произошло 3 июля в городе Столин (Брестская область). У 24-летнего Павла Рабешко есть вид на жительство в Беларуси.
По данным правозащитников, в обыске по месту его жительства приняли участие пять сотрудников милиции. У мужчины изъяли телефон, а его самого увезли в неизвестном направлении.
Что стало поводом для приезда сотрудников - неизвестно. По предварительным данным, украинца отвезли в Пинское КГБ.
фото Telegram-канал "Свободный Столин"
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