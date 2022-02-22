В министерстве отмечают важность послать однозначный сигнал РФ о недопустимости дальнейшей эскалации.

Украина осуждает решение Российской Федерации о признании "независимости" созданных ею квази-образований на временно оккупированных территориях Украины – так называемых "Луганской народной республики" и "Донецкой народной республики", и призывает международное сообщество применить болезненные санкции против РФ.

Как говорится в заявлении пресс-службы МИД Украины, такими действиями российская сторона грубо попрала основы международного права, Устав ООН, нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Решение РФ о признании так называемых "Луганской народной республики" и "Донецкой народной республики" не будет иметь никаких правовых последствий. Это решение резко увеличивает эскалацию ситуации и может означать единоличный выход Российской Федерации из Минских договоренностей", - говорится в заявлении.

В то же время отмечается, что украинская сторона понимает намерения России и ее стремления спровоцировать Украину.

"Мы учитываем все риски и не поддаемся на провокации, остаемся преданными политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта", - говорится в заявлении.

Также сказано, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского украинская дипломатия сейчас применяет весь дипломатический арсенал для предотвращения развертывания вооруженного конфликта, а министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба находится в постоянном контакте со своими коллегами с целью координации дипломатических усилий и принятия мер по проведению заседаний международных органов, саммитов, привлечения военной помощи и применения жестких санкций против РФ.

"Дальнейшие решения и шаги РФ в значительной степени зависят от реакции мира на сегодняшние события. Поэтому мы настаиваем на применении против России болезненных санкций, чтобы послать однозначный сигнал о недопустимости дальнейшей эскалации. Настало время действовать для прекращения агрессии РФ и восстановления мира и стабильности в Европе", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля Байден подписал указ о санкциях в отношении ОРДЛО. Среди прочего указ запрещает новые инвестиции, торговлю и финансирование со стороны юридических лиц США с или на территорию так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Ранее Государственный департамент США осудил решение президента России признать независимость так называемых "ДНР "и "ЛНР" и отметил поддержку суверенитета, территориальной целостности, правительства и народа Украины.

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости и суверенитета "республик" ОРДЛО, поддерживаемых Кремлем.