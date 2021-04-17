Сотрудники ФСБ задержали консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка. В Федеральной службе безопасности заявили, что Сосонюк якобы пытался получить закрытую информацию, содержащуюся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ.

Министерство иностранных дел Украины определяет форму реагирования на задержание сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

Читайте такжеУкраинские дипломаты подтвердили факт задержания консула в Санкт-Петербурге

"Очередная провокация на фоне дестабилизирующих действий России. Российские правоохранители задержали сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов", - сообщил пресс-секретарь.

По его словам, в настоящее время украинский дипломат уже находится в украинском дипучреждении.

Обстоятельства задержания выясняются.

"В ближайшее время украинская сторона определится с формой реагирования на эту провокацию с учетом существующей практики", - сообщил Николенко.

Задержание консула Украины в Санкт-Петербурге: что известно

Как сообщал УНИАН, 16 апреля сотрудники ФСБ задержали консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Сосонюка.

В спецслужбе утверждают, что Сосонюк якобы пытался получить закрытую информацию, содержащуюся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ.

В ведомстве подчеркнули, что такая деятельность "несовместима со статусом дипломатического работника" и носит "явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации".

К украинскому дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права, добавили в ФСБ.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко