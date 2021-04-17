ФСБ России задержала в Санкт-Петербурге консула Украины Александра Сосонюка якобы в связи с получением закрытой информации с баз российских правоохранительных органов.
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Об этом пишет Российский Интерфакс.
Отмечается, что дипломат задержан 16 апреля во время получения "информации закрытого характера" от россиянина.
В ФСБ заявили, что в отношении дипломата применят меры "в соответствии с нормами международного права".
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