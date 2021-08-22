Зеленский подверг критике высказывание о том, что Украине уже давно стала частью Европы.

Чем дольше Украина будет оставаться без официальной перспективы членства в НАТО, тем сильнее будет расти влияние России.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью ряду СМИ, сообщает НВ.

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Зеленский отметил, что находится в режиме "постоянного ожидания" относительно членства Украины в НАТО.

"Мне кажется, это постоянный момент ожидания... по НАТО и относительно членства в Европейском Союзе. И в НАТО, я считаю, что чем дольше Украину не приглашают, тем больше стран мира показывают, что одним из мощнейших политических лидеров в мире является Россия", - заявил Зеленский.

"С каждым годом, если этих стран будет становиться больше, то это просто свидетельство того факта, что Россия — влиятельный игрок", — отметил Зеленский.

Зеленский также подверг критике высказывание о том, что Украине уже давно стала частью Европы.

"Мне кажется, что главная ошибка именно в этом словосочетании "равноправный член". Потому что если ты равноправный, то ты член Европейского Союза, член НАТО, если ты хочешь, если твой народ это поддерживает, если государство в целом поддерживает. Поэтому мне кажется, что Украина не является равноправным членом, и это свидетельствует о том, что Украины, несмотря на ее желание, пока нет в том или другом союзе, альянсе", — заключил Зеленский.

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Автор: Елена Коваленко