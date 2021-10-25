Пока нет четких представлений, когда встреча глав МИД в "нормандском формате" может состояться, отметила посол ФРГ.

Посол Федеративной Республики Германия в Украине Анка Фельдгузен заявляет, что канцлер Ангела Меркель будет работать до последнего дня своего канцлерства над организацией встречи в "нормандском формате" (Украина, Россия, Франции и Германии), однако, пока сложно говорить о возможной дате мероприятия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Фельдгузен сказала на пресс-конференции журналистам.

Дипломат отметила, что Германия вместе с Францией уже очень много времени работают над возможностью организовать встречу на уровне министров иностранных дел в формате "нормандской четверки".

Читайте такжеЗеленский назвал причину, по которой не происходит его встреча с Путиным"Конечно, это действительно тяжело. В настоящее время пока еще нет четких представлений, когда она может произойти. Происходят контакты как с украинской, так и с российской сторонами. Федеральный канцлер сказала, находясь в Киеве, что она будет работать над организацией этой встречи каждый день, до последнего дня пребывания на своем посту", – добавила Фельдгузен.

Напомним, 12 октября в Париже сообщили о проведении в ближайшие недели встречи министров иностранных дел стран "нормандской четверки". Это заявление появилось после того, как президент Франции Эммануэль Макрон и Ангела Меркель провели телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а потом отдельно другой разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встречи министров в "нормандском формате" в ближайшее время не будет, и Украина, по словам Лаврова, якобы "искажает факты" и "не выполняет прошлые договоренности".

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает "слабым оправданием" слова Лаврова. "Мол, Путин не обещал провести встречу министров "нормандского формата", а "обещал поручить рассмотреть, как можно выйти на такую встречу. А потом россияне не понимают, почему их словам больше никто не верит", – заявил министр.

Автор: Виталий Саенко