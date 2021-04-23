Накануне Путин предложил Зеленскому по теме Донбасса общаться с боевиками.

На Банковой анонсировали реакцию президента Владимира Зеленского на предложение президента РФ Владимира Путина о встрече в Москве.

Об этом заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, пишет "РБК-Украина".

"Реакция главы государства обязательно будет", - сказала Мендель.

Что предложил Путин Зеленскому

Накануне Путин отреагировал на предложение президента Украины встретиться на Донбассе. Он посоветовал Зеленскому обсудить Донбасс с главарями боевиков, и лишь по другим темами обращаться непосредственно в Москву. "Что мы хотим обсуждать на этой встрече? Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда, в первую очередь, руководство Украины должно встречаться с руководителями "республик", а уже потом обсуждать проблемы с представителями третьих стран. Если речь о двусторонних отношениях, то мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время", – ответил Путин.

Зеленский предложил Путину встретиться

В видеообращении вечером 20 апреля Зеленский предложил Путину провести переговоры на Донбассе.

22 апреля пресс-секретарь российского президента заявил, что Путину доложено об идее украинского коллеги Владимира Зеленского.

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Автор: Юрий Годован