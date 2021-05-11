По данным СБУ, это произошло в августе 2020 года.

Один из эпизодов уголовного производства в отношении Виктора Медведчука касается передачи спецслужбам Российской Федерации сведений, содержащих государственную тайну.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель СБУ Иван Баканов.

"Этот эпизод произошел в августе 2020 года. Медведчук направил Козаку, который тогда находился на территории России, секретные данные о расположении скрытого военного подразделения Вооруженных сил Украины, его личный состав, боевую подготовку. Информация предусматривалась для спецслужб Российской Федерации", - заявил он.

Кроме того, Медведчука и Козака подозревают в передачи россиянам газового месторождения "Глубокая" на шельфе Черного моря у Керчи и документации по этому месторождению.

Еще один эпизод дела касается причастности Медведчука к подготовке проекта под названием "Промінь», который должен был послужить целям России в ее гибридной войне против Украины.

Дело против Медведчука: что известно

Сегодня, 11 мая, генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении в государственной измене депутатам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку.

Также она сообщила, что по результатам обысков местонахождение Медведчука не установлено, и поэтому СБУ принимает меры по установлению его места нахождения и вручения ходатайства о содержании под стражей.

Как сообщил источник УНИАН, правоохранители проводили обыски в помещениях Медведчука по двум адресам в Киеве и в офисе ОПЗЖ на улице Большая Васильковская.

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Автор: Леся Лещенко