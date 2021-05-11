По данным правоохранителей, сам Медведчук даже написал Путину письмо относительно месторождения "Глубокая".

Один из трех эпизодов, по которым следствие выдвинуло подозрения народным депутатам от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку, касается передачи россиянам газового месторождения «Глубокая» на шельфе Черного моря у Керчи и документации по этому месторождению.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила во время совместного брифинга с главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым.

«По данным Государственной службы геологии и недр, ресурсы этого месторождения, если перевести их в денежный эквивалент, составляют более 38 млрд грн. Я уже не говорю о том, что на этом участке с 2002 года проводились разведывательные работы, на что наше государство потратило значительные ресурсы. В 2015 году наши подозреваемые фактически взяли и передали оккупанту всю материальную и документальную базу этого месторождения», - сказала она.

По словам Венедиктовой, в 2012 году ООО «Новые проекты» с орбиты Медведчука получило специальное разрешение на пользование недрами месторождения «Глубокая».

«Прекрасно понимая, что он имеет эксклюзивные данные и документы в отношении месторождения полезных ископаемых, на получение которых окупанту понадобились бы годы, примерно с марта 2015 года фактически начался абсолютно незаконный процесс передачи этих данных оккупационной власти», - добавила она.

По словам генпрокурора, ООО «Новые проекты» на момент оккупации мало киевскую регистрацию, однако с помощью оккупантов сменило «прописку» на крымскую, после чего получило разрешение на добычу полезных ископаемых сроком действия до 2046 года. Единственное что останавливает добычу ископаемых - тот факт, что территория месторождения частично пересекается с границей военного полигона РФ. Однако Медведчук передал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой пересмотреть границы полигона, добавила она.

Как добавил Баканов, участие Медведчука в этой сделке по перерегистрации документов подтверждается экспертизами.

«По версии следствия, что подтверждено судебной экспертизой, сам Медведчук отправил письмо по этому проекту, адресованное президенту Российской Федерации Владимиру Путину», - сказал глава СБУ.

В свою очередь Венедиктова напомнила, что в 2014 году РФ аннексировала Крым, и Украина потеряла не только территорию, но и запасы ресурсов, которые содержатся в морской зоне. Она отметила, что специалисты оценивают ресурсы на шельфе Черного моря в почти 2 трлн грн.

Генпрокурор подчеркнула, что таким образом Украине нанесен огромный ущерб, который отразился на экономической независимости и безопасности государства.

Подозрение Медведчуку и Козаку

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что сегодня подписала уведомление о подозрении в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму депутатам от «ОПЗЖ» Медведчуку и Козаку. Речь идет о совершении преступлений, предусмотренных статьями 111 (госизмена) и 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Также она сообщила, что по результатам обысков местонахождение Медведчука не установлено, и поэтому СБУ принимает меры по установлению его места нахождения и вручения ходатайства о содержании под стражей.

Как сообщил УНИАН источник, правоохранители проводят обыски в помещениях Медведчука по двум адресам в Киеве и в офисе партии «ОПЗЖ» на улице Большая Васильковская.

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Авторы: Дмитрий Шварц, Надя Пришляк