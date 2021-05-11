Кума Путина Виктора Медведчука и его соратника Тараса Козака подозревают в государственной измене.

Виктор Медведчук причастен к подготовке проекта под названием «Промінь», который должен был послужить целям России в ее гибридной войне против Украины.

Об этом на брифинге сообщил председатель СБУ Иван Баканов.

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"На первый взгляд речь идет о создании организации, которая будет тесно опекать украинцев, которые едут работать и учиться за границу, в РФ. Налаживать сотрудничество и обмен человеческими ресурсами между нашими странами.

Но настоящая цель - это создание инфраструктуры влияния в пользу РФ через трудовых мигрантов, которые едут из Украины в Россию. А уже через механизм этого проекта «Промінь» собирать персональные данные украинцев, вербовать их, влиять на внутреннюю политику нашего государства, распространяя через них пропаганду РФ», - пояснил Баканов.

По мнению следствия, речь идет об антиукраинской деятельности.

СБУ показало предварительные документы относительно концепции проекта. Рукописные правки на них, как утверждается, выполнены рукой Виктора Медведчука.

Напомним, кума Путина Виктора Медведчука и его соратника Тараса Козака подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму.

СБУ устроило обыски в помещениях Медведчука и офисе ОПЗЖ. Однако во время проведения обысков в столичном доме Медведчука не было. Теперь правоохранители устанавливают его местонахождение, чтобы вручить ходатайство о содержании под стражей.

Санкции против Медведчука и Ко

Как сообщал УНИАН, 2 февраля президент ввел в действие решение СНБО о применении санкций к народному депутату от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Козаку и 8 компаниям, которые являются основателями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne". Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций к 19 юридическим и 8 физическим лицам, в том числе и к Медведчуку и его жене Оксане Марченко.

Санкции наложены на все имущество и активы, которые находятся в подчинении Медведчука и его жены.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, СБУ расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма). К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Медведчук обжаловал в Верховном суде указ о введенных против него санкциях.

Дело против Медведчука: что известно

Ранее в ГБР сообщили, что дело против кума Путина и депутата Рады Виктора Медведчука, открытое еще в 2019 году, до сих пор в процессе досудебного расследования. Речь о государственной измене и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

«В указанном уголовном производстве досудебное расследование осуществляется Центральным аппаратом Государственного бюро расследований. В уголовном производстве ни одному лицу о подозрении не сообщалось. Уголовное производство не закрывалось", - информируют в ГБР.

В феврале 2019 года Генпрокуратура открыла производство по обращению тогда депутата Андрея Тетерева против сопредседателя ОПЗЖ Виктора Медведчука по статьям о сепаратизме и государственной измене.

29 января 2019 года Виктор Медведчук на партийном съезде объявил о необходимости образования так называемого «автономного региона Донбасс» с собственным парламентом и правительством. Общественность восприняла идею кума Путина негативно.

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Автор: Дмитрий Захаров