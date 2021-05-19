Комитет по вопросам здоровья нации предлагает парламенту поддержать эту кандидатуру.

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал кандидатуру заместителя министра здравоохранения - главного санитарного врача Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, комитет предлагает парламенту проголосовать за назначение Ляшко.

Такое решение приняли 13 членов комитета, один воздержался – Яна Зинкевич (фракция «Европейская солидарность»). По ее словам, представители оппозиции не голосуют за кадровые вопросы.

На заседании комитета премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что кандидатуру вносит по представлению фракции «Слуга народа», которая действует на правах коалиции. Он отметил, что трудовой путь Ляшко связан с работой в медицинской сфере. Шмыгаль считает, что Ляшко может «очень эффективно управлять министерством».

Кто такой Виктор Ляшко

Виктор Ляшко, заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач.

Читайте такжеЛяшко пообещал летом провакцинировать 5 миллионов украинцев от COVID-19Родился 24 апреля 1980 года в с. Осова Дубровицкого района Ровенской области. Окончил Национальный медицинский университет им. Богомольца в 2003 году, а также заочную форму обучения Национальной академии государственного управления при президенте Украины. Получил квалификацию магистра государственного управления в сфере здравоохранения.

Начинал в системе государственной санитарно-эпидемиологической службы Киевской области, также возглавлял "Киевский областной лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины", был председателем общественной организации "Инфекционный контроль в Украине", консультантом по вопросам общественного здоровья проекта USAID "Реформа ВИЧ-услуг в действии".

Эксперт по вопросам общественного здоровья в Реанимационном пакете реформ в 2014-2016 годах. С февраля 2018 года по июль 2019 года работал первым заместителем генерального директора Центра общественного здоровья МОЗ Украины.

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Автор: Надя Пришляк