Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал кандидатуру заместителя министра здравоохранения - главного санитарного врача Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения.
Как передает корреспондент УНИАН, комитет предлагает парламенту проголосовать за назначение Ляшко.
Такое решение приняли 13 членов комитета, один воздержался – Яна Зинкевич (фракция «Европейская солидарность»). По ее словам, представители оппозиции не голосуют за кадровые вопросы.
На заседании комитета премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что кандидатуру вносит по представлению фракции «Слуга народа», которая действует на правах коалиции. Он отметил, что трудовой путь Ляшко связан с работой в медицинской сфере. Шмыгаль считает, что Ляшко может «очень эффективно управлять министерством».
Кто такой Виктор Ляшко
Виктор Ляшко, заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач.
Читайте такжеЛяшко пообещал летом провакцинировать 5 миллионов украинцев от COVID-19Родился 24 апреля 1980 года в с. Осова Дубровицкого района Ровенской области. Окончил Национальный медицинский университет им. Богомольца в 2003 году, а также заочную форму обучения Национальной академии государственного управления при президенте Украины. Получил квалификацию магистра государственного управления в сфере здравоохранения.
Начинал в системе государственной санитарно-эпидемиологической службы Киевской области, также возглавлял "Киевский областной лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины", был председателем общественной организации "Инфекционный контроль в Украине", консультантом по вопросам общественного здоровья проекта USAID "Реформа ВИЧ-услуг в действии".
Эксперт по вопросам общественного здоровья в Реанимационном пакете реформ в 2014-2016 годах. С февраля 2018 года по июль 2019 года работал первым заместителем генерального директора Центра общественного здоровья МОЗ Украины.
Отставка Степанова: что известно
- 14 мая пресс-секретарь главы Верховной Рады Ольга Туний сообщила, что в Верховную Раду поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке Максима Степанова. Народные депутаты собрали более 150 голосов для проведения внеочередного заседания Рады.
- Сам министр сообщал, что не писал заявления на увольнение и собирается и дальше бороться за качественную медицину для граждан, однако "депутаты должны принимать решения".
- Об отставке Степанова начали говорить еще осенью 2020 года. В ноябре ходили слухи, что отставку якобы согласовали в Офисе президента и Кабмине.
- По данным источников СМИ, отправить Степанова в отставку планировали уже несколько раз. 14 мая добровольно уйти ему якобы предложил президент Украины Владимир Зеленский. Однако глава Минздрава отказался. После этого в Раду и поступило представление от премьера на увольнение министра здравоохранения.
- Во вторник, 18 мая, Верховная Рада провела внеочередное пленарное заседание и отправила Степанова в отставку.
- 19 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление о назначении Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения.
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