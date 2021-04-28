Народные депутаты с прошлого года собирают подписи за проведение внеочередного заседания Рады.

Народные депутаты собрали более 150 голосов для проведения внеочередного заседания Рады, чтобы рассмотреть вопрос об отставке Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

Об этом в Facebook сообщила депутат от "Голоса" Александра Устинова.

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Она пояснила, что теперь парламент в обязательном порядке должен рассмотреть этот вопрос, а председатель Рады Дмитрий Разумков должен поставить его в повестку дня.

Депутаты обвиняют Степанова, в частности, в провале тестирования на коронавирус, в дорогой закупке защитных костюмов для врачей и неудовлетворительном количестве вакцины от COVID-19.

Отставка Степанова: что известно

Народные депутаты с прошлого года собирают подписи за проведение внеочередного заседания парламента для рассмотрения постановления об увольнении главы Минздрава. На отставке Степанова настаивают фракции «Голос» и «Европейская солидарность».

27 апреля депутат от «Евросолидарности» Алексей Гончаренко заявил, что 29 апреля возможно рассмотрение вопроса об отставке Степанова с должности министра здравоохранения. Как утверждал Гончаренко, в Офисе президента считают, что «Степанов уже собрал весь тот негатив, для сбора которого его и держали».

В свою очередь народный депутат от «СН» Даниил Гетманцев исключил возможность рассмотрения вопроса об отставке Степанова на этой неделе.

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Автор: Яна Ставская