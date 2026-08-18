Скандально известная народная депутатка Безуглая вернулась во фракцию 'Слуга народа'

Депутат говорит, что её возвращение, возможно, временное.

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая вернулась во фракцию "Слуга народа". Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко объявил на заседании парламента сегодня, 18 августа.

"В соответствии с частью 3 статьи 60 Регламента Верховной Рады Украины на основании поданного заявления сообщаю о вступлении народного депутата Украины Безуглой Марьяны Владимировны в состав депутатской фракции "Слуга народа". Поздравляем Марьяну Владимировну", – сказал Корниенко, улыбаясь.

Безуглая объяснила в Facebook, почему вернулась во фракцию, из которой вышла в 2024 году, громко хлопнув дверью.

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"Объясняла, почему вернулась в "Слугу народа": чтобы создать спецкомиссию по военной юстиции, которую не может возглавлять внефракционный нардеп, а также иметь стабильное право участвовать во всех совещаниях, не молчать там, конечно. Возможно, это временно", – отмечает она.

Подробнее о выходе Безуглой из фракции "Слуга народа"

Как сообщал УНИАН, 17 июля 2024 года народный депутат Украины Марьяна Безуглая вышла из фракции "Слуга народа".

На заседании парламента тогда было зачитано ее заявление о выходе из фракции.

Марьяна Безуглая избиралась в Верховную Раду Украины от партии "Слуга народа", но в Киеве в мажоритарном округе. Это означает, что ее выход из фракции не привел к лишению ее депутатского мандата. Такая норма касается только тех народных депутатов, которые были избраны от партии по списку. В таком случае выход из фракции означает прекращение депутатских полномочий.

В 2024 году Безуглая написала в Facebook о причинах выхода из фракции. Она отмечала, что еще одного коллегу из фракции "Слуга народа" Николая Задорожнего подозревают в вымогательстве 3,4 млн грн взятки. Отмечала, что хотя подозрение – это еще не приговор суда, но все равно это плохие новости. Также отмечала, что ее не поддерживали ни фракция, ни комитет, в котором она работает.

Тогда в посте она раскритиковала и президента Украины Владимира Зеленского, отмечая, что очень трудно достучаться до него с очевидными фактами о проблемах в армии. Говорила, что пыталась это сделать всеми способами, но перед ней "ежедневно возникает заслон из "профессионалов"".

В отношении народного депутата Безуглой было возбуждено два уголовных дела.

Как сообщало УНИАН со ссылкой на Офис генерального прокурора, во исполнение постановлений Печерского районного суда города Киева по обращениям заявителей ОГП были внесены соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований в отношении народного депутата Украины.

Досудебное расследование проводят следователи Государственного бюро расследований под процессуальным руководством прокуроров ОГП.

Сама Безуглая в своём Telegram-канале опубликовала пост, в котором говорится о том, что якобы тогда главнокомандующий ВСУ Александр Сырский "руками нардепа и его друга Таруты" пытался на неё наступать, представляя это как "государственную измену".

В феврале 2024 года народного депутата Украины Безуглую исключили из партии "Слуга народа".

Председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила агентству УНИАН, что "еще ранее" было удовлетворено заявление Безуглой о выходе из партии.

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