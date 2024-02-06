Сегодня Рада не смогла рассмотреть вопрос об отзыве Безуглой с должности заместителя председателя комитета.

Народного депутата Украины Марьяну Безуглую исключили из партии "Слуга народа".

Председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила агентству УНИАН, что "еще раньше" было удовлетворено заявление Безуглой о выходе из партии.

Сегодня, 6 февраля, Безуглая написала в Facebook, которая обратилась к председателю фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии и руководству Верховной Рады, чтобы зачитали ее заявление о выходе из фракции "СН".

Видео дня

"Обратилась к Арахамии и руководству Верховная Рада Украины, чтобы таки зачитали мой выход из фракции "Слуга народа", не "потеряли" нигде. Отпустите", - отмечает она.

Согласно Регламенту ВРУ, для того, чтобы решение о выходе или исключении народного депутата из фракции вступило в силу, оно должно быть объявлено председательствующим на заседании Верховной Рады Украины.

Выход Безуглой из фракции не может привести к сложению ею депутатского мандата, потому что она избиралась не по списку партии "Слуга народа", а от этой партии в округе на Оболони в Киеве.

В то же время парламент 6 февраля снова не смог рассмотреть проект постановления "об отзыве народного депутата Украины Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки", потому что для этого в зале не было достаточного количества голосов.

Безуглая уходит из "Слуги народа" - что известно

11 января народный депутат Марьяна Безуглая сообщила, что написала заявление на выход из фракции и партии "Слуга народа".

Это произошло после того как в течение нескольких недель нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая находилась в центре внимания в украинском инфополе. Сначала из-за того, что публиковала заявления с критикой главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного и вымогательством его отставки из-за отсутствия плана действий. А 5 января Комитет Верховной Рады по нацбезопасности, который возглавляет ее коллега по фракции "Слуга народа" Завитневич, принял решение об отзыве Безуглой с должности заместителя председателя Комитета.

Безуглая заявила, что слабая фракция и партия в войну ей не нужна. При этом отметила, что и в дальнейшем будет поддерживать инициативы президента, но не хочет иметь общих обязательств с нардепами фракции, "которые втыкают нож в спину".

Она также заявила, что ей не нужна ваша квота заместителя председателя Комитета Верховная Рада Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, когда от нее требуют, чтобы она молчала о том, что "Комитет нацбезопасности бездельничает".

Она считает, что без радикальных изменений существование парламента будет тоталитарным болезненным угасанием, а ВСУ превратятся "в конвейер по утилизации граждан для поддержания статуса-кво фронта". Она отметила, что остается мажоритарным депутатом Оболонского района и будет поддерживать президента Зеленского.

Вас также могут заинтересовать новости: