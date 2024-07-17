Сегодня зачитано заявление Безуглой о выходе из фракции, но это не приведет к лишению ее депутатского мандата.

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая вышла из фракции "Слуга народа". Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram.

Он отметил, что об этом было сообщено на заседании Верховной Рады Украины.

"Только что сообщили, что госпожа Безуглая вышла из фракции "Слуги народа" по собственному заявлению", - написал Железняк. Видео дня

При этом отметил, что во фракции "Слуга народа" остается 233 народных депутата Украины. Поскольку эта фракция одна является членом коалиции, а для ее существования необходимо минимум 226 народных депутатов, то все больше угроза для существования большинства в парламенте, потому что в запасе у фракции только 7 нардепов.

Как известно Марьяна Безуглая избиралась в Верховную Раду Украины от партии "Слуга народа", но в Киеве в мажоритарном округе. Это означает, что ее выход из фракции не может привести к лишению ее депутатского мандата. Такая норма касается только тех народных депутатов, которые избирались от партии по списку. В таком случае выход из фракции означает прекращение депутатских полномочий.

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая продемонстрировала видео из сессионного зала Верховной Рады Украины, где первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко зачитал сообщение о ее выходе из фракции "Слуга народа",

В посте в Facebook Безуглая написала о причинах выхода из фракции. Она отмечает, что еще одного коллегу из фракции "Слуга народа" Николая Задорожного подозревают в вымогательстве 3,4 млн грн взятки. "Подозрение - еще не приговор суда, но все равно новости плохие", - подчеркнула она. Написала, что ее не поддерживала фракция и комитет, в котором она работает.

Также в посте она раскритиковала и президента Украины Владимира Зеленского. "А что же президент? Мне больно, что очень трудно пробиться к нему с очевидными фактами о проблемах в армии. Пытаюсь это сделать всеми способами. Передо мной ежедневно встает заслон из "профессионалов". Но за мной глаза военных в боевых подразделениях. Не сдаюсь, на это моральных сил достаточно", - написала Безуглая.

Безуглую сняли с должности в парламентском комитете

Как сообщал УНИАН, Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в понедельник, 15 июля, решил снять Марьяну Безуглую с должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля. В то же время, на сегодня Безуглая остается заместителем председателя Комитета.

Безуглая сначала критиковала бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а теперь нынешнего главнокомандующего ВСУ Сырского. Безуглую часто обвиняли за это в дискредитации ВСУ, продвижении российской пропаганды и расшатывании внутриполитической ситуации в Украине.

Также народный депутат Марьяна Безуглая попала в базу сайта "Миротворец".

Авторы крупнейшей в интернете базы данных на антиукраинских деятелей считают, что действующий нардеп ведет деятельность во вред Украине. В частности ей вменяют: сознательные публичные действия, направленные на дискредитацию органов государственной власти Украины; сознательные действия, направленные на дискредитацию и деморализацию ВСУ; препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины. Также речь идет о действиях, направленных на раскол гражданского общества в Украине и сознательное распространение информации, содержащей государственную тайну, которую страна-агрессор использует для планирования и ведения боевых действий, а также для проведения информационно-психологических спецопераций.

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