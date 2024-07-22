Для снятия Безуглой нужно зарегистрировать постановление, пройти с ним Регламентный комитет, а затем вынести на рассмотрение сессионного зала и набрать более 226 голосов.

Члены парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны проголосовали за то, чтобы подготовить постановление об исключении из своего состава Марьяны Безуглой. Об этом сама нардеп сообщила в Facebook.

"Только что Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проголосовал за то, чтобы подготовить постановление о моем снятии с должности заместителя и исключении из состава Комитета. Это может голосовать только зал, не Комитет", – заявила она.

Также решение прокомментировал народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

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"Такую единогласную поддержку Комитета надо действительно заслужить. Комитет по вопросам обороны проголосовал за внесение постановления об исключении из своего состава Марьяну Безуглую", – отметил он в Telegram.

Железняк напомнил, что для снятия Безуглой нужно зарегистрировать постановление, пройти с ним Регламентный комитет, а затем вынести на рассмотрение сессионного зала и набрать более 226 голосов.

Марьяна Безуглая: другие новости

Как сообщал УНИАН, 17 июля Безуглая вышла из фракции "Слуга народа". Она избиралась в Верховную Раду Украины от партии "Слуга народа", но в Киеве в мажоритарном округе.

Это означает, что ее выход из фракции не может привести к лишению ее депутатского мандата. Такая норма касается только тех народных депутатов, которые избирались от партии по списку. В таком случае выход из фракции означает прекращение депутатских полномочий.

В посте в Facebook Безуглая написала о причинах выхода из фракции. Она отметила, что еще одного коллегу из фракции "Слуга народа" Николая Задорожного подозревают в вымогательстве 3,4 млн грн взятки.

"Подозрение – еще не приговор суда, но все равно новости плохие", – подчеркнула она. Нардеп написала, что ее не поддерживала фракция и комитет, в котором она работает.

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