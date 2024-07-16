Составители базы считают, что нардеп ведет целенаправленную кампанию по дискредитации армии.

Народная депутатка Марьяна Безуглая, известная публичной критикой в адрес командования ВСУ, попала в базу сайта "Миротворец".

Авторы самой большой в интернете базы данных на антиукраинских деятелей считают, что действующий нардеп ведет деятельность во вред Украине. В частности ей вменяют в вину:

осознанные публичные действия, направленные на дискредитацию органов государственной власти Украины;

осознанные действия, направленные на дискредитацию и деморализацию ВСУ;

препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины;

осознанные действия, направленные на раскол гражданского общества в Украине.

сознательное распространение информации, содержащей государственную тайну, которую страна-агрессор использует для планирования и ведения боевых действий, а также для проведения информационно-психологических спецопераций.

В качестве оснований для подобных обвинений сайт приводит скриншоты публикаций Безуглой в соцсети Фейсбук: не только с прямой критикой конкретных военачальников и командования ВСУ в целом, но и с идеями нардепки о том, как можно повысить эффективность ВСУ.

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Также в вину Безуглой ставят то, что она является "самым цитируемым российскими пропагандистскими СМИ депутатом ВРУ" с начала войны.

"Целенаправленная и системная деятельность Марьяны Безуглой против руководства ВСУ в период с 2022 по 2024г.г. имеет явные признаки спланированной в интересах российского агрессора и неустановленной группы лиц информационной кампании, целью которой является дискредитация высшего командного состава Вооруженных сил Украины, деморализация личного состава ВСУ, снижение уровня доверия граждан Украины к своим Вооруженным Силам. Для достижения этих целей Безуглая с группой неустановленных лиц через социальные сети сознательно вводила в заблуждение граждан Украины и международное сообщество, публикуя информацию о деятельности ВСУ и их руководства искривленно с явным манипулятивным характером", – утверждают составители сайта "Миротворец".

Кто такая Марьяна Безуглая

Марьяна Безуглая родилась в 1988 году в Киеве. Как известно из открытых источников, ее отец Владимир Безуглый владеет многочисленными коммерческими активами, включая киевский завод "Гранит".

Высшее образование получила в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца, где также прошла военную кафедру и получила офицерское звание. В 2015 году, как военнобязанная, попала под очередную волну мобилизации и была направлена сначала в тыловую часть, а после на фронт. Но после нескольких месяцев на передовой ее снова перевели в тыл. Весной 2016 года демобилизовалась, но продолжила работать в структурах Минобороны, занимаясь реформой медицинской службы в ВСУ.

В 2019 году Марьяна Безуглая прошла в Верховную Раду по одному из одномандатных округов Киева как кандидат от "Слуги народа". В 2021 году она возглавила парламентскую следственную комиссию, которая выясняла причины Иловайской трагедии 2014 года и причины провала операции с поимкой "вагнеровцев" в 2020 году.

В ходе полномасштабного российского вторжения РФ Безуглая начала активно заниматься вопросами фронта. Широкой общественности ее деятельность стала известна осенью 2023 года, когда она набросилась с публичной критикой на популярного в народе главками ВСУ Валерия Залужного. В частности она обвиняла его в нежелании проводить ротации и отсутствии внятной стратегии ведения боевых действий.

После смены главнокомандующего Безуглая продолжила критику, теперь уже в адрес Александра Сырского. Его нардепка винит в откате к советским методам управления армией.

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