Маруся Зверобой снялась с выборов в пользу кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского.

Кандидат от партии "Европейская солидарность" в 87-м округе на Прикарпатье Маруся Зверобой сняла свою кандидатуру на выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщает пресс-центр партии "ЕС".

Она это сделала в пользу кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского.

"Я принял решение поддержать представителя патриотических сил Руслана Кошулинского и напомнить всем представителям политических сил, что Украина прежде всего – это инструкция к выполнению, а не просто лозунг", - пояснила она.

Выборы в Украине

22 января ЦИК утвердила календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению промежуточных выборов народных депутатов 28 марта. Предвыборная агитация продлится до 26 марта. Традиционно суббота перед избирательным воскресеньем (27 марта) – день тишины. Результаты промежуточных выборов ЦИК должна установить до 12 апреля.

Ранее Комиссия уже зарегистрировала 25 кандидатов в народные депутаты: Викторию Шилову, Валентина Рыбина, Артема Марчевского, Иштвана Добшу, Людмилу Дорошенко, Александра Груздева, Сергея Звагольского, Богдана Мироненко, Александра Тамбулатова, Юрия Третьяка, Андрея Бондаренко, Юлия Гакову, Надежду Масло, Ларису Ревву, Андрея Масенца, Антона Ровенского – в ОИО № 50, Михаила Ноняка, Александра Шевченко, Марусю Зверобой-Беленькую, Руслана Зозулю, Руслана Кошулинского, Юрия Юрченко, Василия Вирастюка, Юрия Голинея и Иосифа Резеша – в ОИО № 87.

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Автор: Олег Давыгора