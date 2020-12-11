По словам главы МВД, Россия фактически признала свое участие в попытке фальсификации дела украинского нацгвардейца Виталия Маркива, а когда не удалось - начала собственное преследование.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отреагировал на заочный арест нацгвардейца Виталия Маркива российским судом по делу о якобы "убийстве двух человек в Донецкой области".

Об этом он написал в Twitter.

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"Путинский режим фактически признал свое участие в попытке фальсификации дела нацгвардейца Виталия Маркива. А когда не удалось - начинает нескрываемое собственное преследования! Как говорят в России: на воре и шапка горит!» Украина никогда не оставит своего солдата", - заявил он.

Дело Маркива: что известно

Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого, старшего сержанта Виталия Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова, произошедшем 24 мая 2014 года под Славянском.

12 июля 2019 года суд присяжных в городе Павия приговорил Маркива к 24 годам заключения.

20 ноября 2019 года Украина подала апелляционную жалобу на приговор Маркиву. Рассмотрение жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия ожидалось весной 2020 года, однако начало апелляционного процесса было заблокировано из-за пандемии COVID-19.

В жалобе сторона защиты просила окончательно и безоговорочно оправдать Маркива.

24 октября на предварительном заседании защита Маркива предоставила апелляционному суду неопровержимые доказательства его невиновности.

3 ноября апелляционный суд Милана полностью оправдал Маркива.

4 ноября Маркив вернулся в Киев.

11 декабря Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Маркива по делу о якобы "убийстве двух человек в Донецкой области".

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Автор: Константин Гончаров