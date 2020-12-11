Маркив - Аваков отреагировал на объявленный Россией арест военного известной поговоркой / УНИАН

Министр внутренних дел Арсен Аваков отреагировал на заочный арест нацгвардейца Виталия Маркива российским судом по делу о якобы "убийстве двух человек в Донецкой области".

Об этом он написал в Twitter.

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"Путинский режим фактически признал свое участие в попытке фальсификации дела нацгвардейца Виталия Маркива. А когда не удалось - начинает нескрываемое собственное преследования! Как говорят в России: на воре и шапка горит!» Украина никогда не оставит своего солдата", - заявил он.

Дело Маркива: что известно

  • Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого, старшего сержанта Виталия Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова, произошедшем 24 мая 2014 года под Славянском.
  • 12 июля 2019 года суд присяжных в городе Павия приговорил Маркива к 24 годам заключения.
  • 20 ноября 2019 года Украина подала апелляционную жалобу на приговор Маркиву. Рассмотрение жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия ожидалось весной 2020 года, однако начало апелляционного процесса было заблокировано из-за пандемии COVID-19.
  • В жалобе сторона защиты просила окончательно и безоговорочно оправдать Маркива.
  • 24 октября на предварительном заседании защита Маркива предоставила апелляционному суду неопровержимые доказательства его невиновности.
  • 3 ноября апелляционный суд Милана полностью оправдал Маркива.
  • 4 ноября Маркив вернулся в Киев.
  • 11 декабря Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Маркива по делу о якобы "убийстве двух человек в Донецкой области".

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Автор: Константин Гончаров