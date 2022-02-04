Последнее время в Кремле фонтанируют заявлениями, которые, условно, можно совместить единой мыслью: "Украина вот-вот на Россию нападет".

В частности, президент РФ Владимир Путин сказал, что вступление Украины в НАТО создаст угрозу военного конфликта из-за Крыма: "Представим, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы, как в Польше и Румынии, - и начинает операцию в Крыму (сейчас не говорю даже о Донбассе). Представим, что Украина - страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Хоть кто-то об этом хоть что-то подумал? Похоже, что нет".

Буквально за несколько дней после этого его пресс-секретарь Дмитрий Песков повторил, что Киев может решиться на агрессию, чтобы "замахнуться" на оккупированный россиянами украинский Крым: "Украина считает возможным нападение на Россию для того, чтобы, например, покуситься на "российский" Крым...".

Эти заявления - не более, чем провокация, элемент информационной войны

Мы все понимаем, что эти заявления - не более, чем провокация, элемент информационной войны. Это, если мы говорим о международном измерении. Если говорить об измерении украинского, то, бесспорно, крымское направление может стать одним из базовых, откуда российские войска могут вести боевые действия. Но я не говорил бы, что это может стать единственным направлением или это может стать основным и главным направлением. Основными, думаю, будут совсем другие направления. Например, харьковское или сумское или, возможно, одесское. Ведь россияне прекрасно понимают, что на крымском, херсонском направлении и направлениях Донецка и Луганска они могут понести огромные потери.

Также стоит отметить, что такие заявления из Кремля звучат не только для международного сообщества. Они звучат для внутреннего пользования, для того, чтобы россиянам постоянно навевать, навязывать мысль об украинской агрессивности, о том, что Украина способна вести боевые действия.

Конечно, логики здесь никакой, ведь, если сравнить Украину и РФ, и по размерам (территорий, населения, ВВП), и относительно армии, то понятно, что мы "не сможем" Российскую Федерацию. Однако мы уже видели, как Россия вела войну против Грузии, которая еще меньше украины. Тогда из Кремля тоже звучало, что Грузия может на РФ напасть. Так почему бы такую войну не вести против Украины?

То есть, повторюсь, эти все заявления – подготовка общественного мнения. Прежде всего русской.

Может ли Украина использовать эти заявления в свою пользу? Бесспорно! Стоит на весь мир (и для западного, и для российского потребителя) говорить, что Путин сам накручивает ситуацию, что Путин сам хочет войны. Например, аналогии с Гитлером, которого, в свое время, многие немцы тоже поддерживали, потому что считали его действия справедливыми, как сейчас с Путиным делают русские, понятны и на Западе, и на востоке.

А вообще заявлениями о том, что придется воевать с НАТО за Крым, Владимир Путин переигрывает сам себя.

Может ли Украина использовать эти заявления в свою пользу? Бесспорно!

Во-первых, он заявляет, что все-таки вопрос Крыма не снят с повестки дня. Это идет в разрез с постоянной попыткой доказать, что Крым – неотделимая часть РФ, и, мол, вопрос закрыт. Получается, что россияне все еще не считают Крым полноценно своей территорией, поэтому существует вероятность – в принципе, исходя из этих российских заявлений, - что эта территория вернется в Украину.

Во-вторых, Путин громко намекает своим гражданам, что готов положить их жизни ради каких - то своих амбиций, а никак не для защиты их интересов.

В-третьих, все это - логика преступника. Сначала он совершил преступление, а теперь пытается переложить на жертву вину за совершение этого преступления. Путин играет именно в такую игру - хочет, чтобы весь мир считал жертву преступником. Он рассказывает, что может стать жертвой, хотя с самого начала был преступником – захватил Крым и несет угрозу международной безопасности.

Богдан Петренко, первый заместитель руководителя Украинского института исследования экстремизма

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