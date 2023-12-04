Кроме того, лидеры ЕС заявят о готовности начать переговоры с Боснией и Герцеговиной о членстве, когда страна выполнит необходимые условия.

Лидеры 27 стран - членов Евросоюза на саммите 14-15 декабря решат начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в состав сообщества, сообщает Reuters со ссылкой на проект итоговой декларации саммита.

Как отмечается в проекте документа, "Евросовет решает открыть переговоры о членстве с Украиной и Молдовой".

Кроме того, лидеры ЕС заявят о готовности начать переговоры с Боснией и Герцеговиной о членстве, когда страна выполнит необходимые условия. Также в проекте декларации говорится, что ЕС готов предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС, "когда и если страна выполнит необходимые условия".

Видео дня

Как подчеркивает агентство со ссылкой на европейских дипломатов, это первая версия итоговой декларации, которая, как ожидается, будет изменена в ходе переговоров между представителям стран-членов до самого саммита.

Вступление Украины в Евросоюз - последние новости

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что на принятие решения о начале переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз может уйти больше времени, чем нужно.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, похоже, собирается сорвать решение об открытии переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, которые должны состояться на Европейском совете позднее в этом месяце.

Вас также могут заинтересовать новости: