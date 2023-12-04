Орбан заявил, что "в повестке дня этому нет места".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, похоже, собирается сорвать решение об открытии переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, которые должны состояться на Европейском совете позднее в этом месяце.

"Очевидно, что предложение Еврокомиссии о вступлении Украины в ЕС необоснованно и плохо подготовлено", - заявил Орбан поздно вечером в воскресенье, пишет Politico.

"Ему нет места в повестке декабрьского Европейского совета" - добавил премьер-министр Венгрии.

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Позиция Орбана по вступлению Украиныв ЕС

Орбан категорически против начала переговоров о вступлении Украины после того, как Европейская комиссия дала зеленый свет началу переговоров о членстве в ноябре.

Комиссия пришла к выводу, что раздираемая войной Украина, которая все еще борется с полномасштабным вторжением России, добилась достаточного прогресса, чтобы оправдать начало переговоров.

Следующим шагом будет одобрение лидерами ЕС плана начала переговоров исполнительного органа ЕС во время саммита в Брюсселе 14 и 15 декабря – если Орбан не добьется своего.

В письме, направленном президенту Европейского совета Шарлю Мишелю в ноябре, Орбан потребовал пересмотра политики ЕС в отношении Украины и пригрозил использовать право вето Венгрии, чтобы заблокировать выплату запланированной помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, подорвав непоколебимость блока в поддержке Киева.

Этот шаг побудил Мишеля в последнюю минуту совершить визит в Будапешт в попытке ослабить напряженность в отношениях с венгерским лидером и спасти декабрьский саммит.

Оппозиция Орбана возникла на фоне того, что Будапешт втянут в давний спор с Брюсселем, который задерживает 13 миллиардов евро из фондов ЕС из-за опасений, что Будапешт нарушает европейские стандарты верховенства закона.

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