В то же время, Эдгарс Ринкевичс убежден, что единство Евросоюза будет сохранено и решение о начале переговоров будет одобрено.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что на принятие решения о начале переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз может уйти больше времени, чем нужно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ринкевичс сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ринкевичс отметил, что время от времени, как в Евросоюзе, так и в НАТО, продолжаются жесткие обсуждения по различным вопросам. И в отношении Украины такие обсуждения отнимают больше времени, чем нужно, особенно когда Украина нуждается в безотлагательном удовлетворении разнообразных потребностей. В том числе, это касается одобрения предложения Еврокомиссии о выделении 50 млрд евро на поддержку Украины на следующие четыре года, а также начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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"Иногда это требует много усилий, много терпения и много времени. И к сожалению, в определенной степени иногда очень раздражает, что понимая, как нам всем крайне важно быстро принять решение, и как много помощи сейчас нуждается Украина - на это уходит время и политический процесс достаточно длительный", - отметил Ринкевичс.

В то же время, по его словам, как бы долго не рассматривались важные вопросы, в конечном итоге решения принимаются.

"Я скорее оптимистичен, что да, на это уйдет некоторое время и понадобятся более длительные дискуссии, может понадобиться способ для нахождения каких-то компромиссов, но единство будет сохранено. Нам удастся одобрить все важные решения не только для поддержки Украины, но и для переговоров о вступлении", - убежден президент Латвии.

Он также признает, что возможно придется больше взаимодействовать с Украиной для поиска устранения беспокойств отдельных стран-членов ЕС.

Ринкевичс отметил, что решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС желательно одобрить в декабре, а не в феврале или марте.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство делает все, что положено, для начала в декабре этого года переговоров о вступлении в Евросоюз. Он подчеркнул, что это путь не подарков, а заслуг, поэтому Украина реализовывает свою часть работы. В то же время глава государства отметил, что сопротивление вступлению Украины в ЕС может идти не только от Венгрии.

Ранее Reuters писало, что решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС может быть отложено. Источник агентства сообщил, что одной из причин является сопротивление Венгрии, потенциально препятствующее единодушию, необходимому для такого шага.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель поздравил Украину с продвижением важных антикоррупционных реформ и работу, выполняемую для членства государства в ЕС. Он заверил, что не пожалеет усилий для поддержки законных стремлений Украины и Молдовы присоединиться к блоку.

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